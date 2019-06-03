Eski Sosyal Güvenlik Bakanı İşgüzar için TBMM'de tören düzenlendi
58 dakika önce
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı İşgüzar için TBMM'de tören düzenlendiANKARA - Hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:36 Kaynak: İHA
Eski Sosyal Güvenlik Bakanı İşgüzar için TBMM'de tören düzenlendi
ANKARA - Hayatını kaybeden eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop
milletvekilliği, 42. Hükümette de Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar için TBMM Şeref Merdivenleri önünde tören düzenlendi. Törene; İşgüzar'ın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz
katıldı.
Hilmi İşgüzar, 1929'da Yozgat
'ta doğmuştur. 13, 14 ve 16'ncı dönem Sinop milletvekilliği ve 5 Ocak 1978 - 7 Haziran 1979 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapmıştır.
Sağlık Bakanlığından "sıcak hava" uyarısı: Saat 10.00-16.00 arası dışarı çıkmayın
İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı
Taşınan numara sayısı 127 milyona yaklaştı