Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı - Son Dakika

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Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı
11 dakika önce
Hakan Aksay ile Kuzey Gündemi'nde bugün | -"Özbek, Kazak ve Kırgızlar önlem alıyor, Türkmen ve Tacikler pasif" Rus.azattyq.org sitesi, Orta Asya'nın Korona ile mücadelesini analiz etti.
Hakan Aksay ile Kuzey Gündemi'nde bugün |
-"Özbek, Kazak ve Kırgızlar önlem alıyor, Türkmen ve Tacikler pasif" Rus.azattyq.org sitesi, Orta Asya'nın Korona ile mücadelesini analiz etti.
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Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47
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