Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı - Son Dakika

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı

11 dakika önce

Hakan Aksay ile Kuzey Gündemi'nde bugün | -"Özbek, Kazak ve Kırgızlar önlem alıyor, Türkmen ve Tacikler pasif" Rus.azattyq.org sitesi, Orta Asya'nın Korona ile mücadelesini analiz etti.

Hakan Aksay ile Kuzey Gündemi'nde bugün |

-"Özbek, Kazak ve Kırgızlar önlem alıyor, Türkmen ve Tacikler pasif" Rus.azattyq.org sitesi, Orta Asya'nın Korona ile mücadelesini analiz etti.

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Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler çok farklı

Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47 

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