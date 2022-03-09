ESKİ SÖZLÜSÜNÜN BAŞINDAN AŞAĞI KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika
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ESKİ SÖZLÜSÜNÜN BAŞINDAN AŞAĞI KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA TAHLİYE

09.03.2022 14:19

HATAY'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü öne sürülen Resul Erkmen (34), tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü öne sürülen Resul Erkmen (34), tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi.

Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.?ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.?den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca da bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.?yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç'nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Resul Erkmen hakkında İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'eziyet' suçundan dava açıldı. Davasının duruşmasına tutuklu yargılanan Erkmen, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanığın savunması alındı, avukatlar da dinlenildi. Mahkeme hakimi, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'SADECE TAHLİYE OLDU'

G.Ç.'nin avukatı Mehtap Sert, müvekkiline yapılan eylemlerle ilgili sanık hakkında 'eziyet' suçlamasıyla dava açıldığını kaydetti. Sanığın tahliye edildiğini belirten Sert, " Adli Tıp Kurumu'ndan kati rapor bekleniyor. Ayrıca savcılık 'nitelikli istismar' suçundan dolayı kadının beyanından farklı bir delil olmadığı için takipsizlik vermişti, ona da itiraz ettik. Onunla ilgili de 'nitelikli istismar' suçundan da dava açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)-

ESKİ SÖZLÜSÜNÜN BAŞINDAN AŞAĞI KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA TAHLİYE
ESKİ SÖZLÜSÜNÜN BAŞINDAN AŞAĞI KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA TAHLİYE
ESKİ SÖZLÜSÜNÜN BAŞINDAN AŞAĞI KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA TAHLİYE
ESKİ SÖZLÜSÜNÜN BAŞINDAN AŞAĞI KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA TAHLİYE

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İskenderun, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİ SÖZLÜSÜNÜN BAŞINDAN AŞAĞI KIZGIN YAĞ DÖKEN SANIĞA TAHLİYE - Son Dakika


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