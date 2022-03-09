Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken sanığa tahliye (2) - Son Dakika
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Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken sanığa tahliye (2)

09.03.2022 23:29
Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken sanığa tahliye (2)

YENİDEN TUTUKLANDIHatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in (34) serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında...

YENİDEN TUTUKLANDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in (34) serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken sanığa tahliye (2) - Son Dakika


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