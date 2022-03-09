YENİDEN TUTUKLANDI
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen Resul Erkmen'in (34) serbest kalmasına yapılan itiraz sonucu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Eski sözlüsünün başından aşağı kızgın yağ döken sanığa tahliye (2) - Son Dakika