Son Dakika Haberleri: Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner'in tedavisi devam ediyor
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Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner'in tedavisi devam ediyor

47 dakika önce

Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner'in tedavisi devam ediyor, System.String[]
Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı  Yücel Seçkiner'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Gençlik ve Spor Teşkilatı'nda milli sporcu ve genel müdür olarak da görev yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir haftadır süren solunum yetersizliğinin ardından özel hastanede tedaviye alınan Yücel Seçkiner'in durumuyla ilgili kızı Sevinç Seçkiner, açıklama yaptı. Sevinç Seçkiner, diyalize de giren babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:51 Kaynak: DHA
Ankara, Yücel Seçkiner, Spor
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