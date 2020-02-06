Eski Sudan başbakanlarından Mehdi, İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Eski Sudan başbakanlarından Mehdi, İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu açıkladı

6 saat önce

Eski Sudan başbakanlarından ve Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, İsrail ile normalleşmenin milli, Arap ve İslami çıkarlara zarar verdiğini bildirdi.

Eski Sudan başbakanlarından ve Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Sadık el-Mehdi, İsrail ile normalleşmenin milli, Arap ve İslami çıkarlara zarar verdiğini bildirdi.

Mehdi, partisinin Umdurman kentindeki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Uganda'da görüşmesine tepki gösterdi.

Netanyahu liderliğindeki İsrail hükumetinin, Filistinlilerin haklarını ve uluslararası kararları ihlal ettiğini, adil bir barışa kapıları tamamen kapattığını vurgulayan Mehdi, İsrail ile normalleşmeye şiddetle karşı çıkılması gerektiğini söyledi.

Mehdi, İsrail ile normalleşmenin milli değerlerine zarar verdiğine işaret ederek, "Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, İsrail Başbakanı Netanyahu ile meyvesi acı, sonuçları olumsuz bir buluşma gerçekleştirmiştir. İsrail ile normalleşmek, milli, Arap ve İslami çıkarlara zarar verir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Sudan başbakanlarından Mehdi, İsrail ile normalleşmeye karşı olduğunu açıkladı

İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:09 Kaynak: AA
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