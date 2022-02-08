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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 15 Şubat'a ertelendi - Son Dakika

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 15 Şubat'a ertelendi

08.02.2022 16:23
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 15 Şubat'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucu 11 Nisan 2019'da gelen ordu müdahalesi ile görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 15 Şubat'a ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucu 11 Nisan 2019'da gelen ordu müdahalesi ile görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 15 Şubat'a ertelendi.

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkeme, Hakim Hüseyin el-Cak Ahmed başkanlığında toplandı.

Savunma heyeti, sanıkların kefaletle serbest bırakılma taleplerini yeniledi. Mahkeme talebi reddetti.

Hakim Ahmed, bazı sanıkların gelmemesi nedeniyle duruşmayı 15 Şubat'a erteledi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 15 Şubat'a ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 15 Şubat'a ertelendi - Son Dakika
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