Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 8 Mart'a ertelendi - Son Dakika
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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 8 Mart'a ertelendi

01.03.2022 16:57
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 8 Mart'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucu 11 Nisan 2019'da gelen ordu müdahalesiyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 8 Mart'a ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucu 11 Nisan 2019'da gelen ordu müdahalesiyle görevine son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 8 Mart'a ertelendi.

Sudan resmi haber ajansına (SUNA) göre, başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkeme, hakim Hüseyin el-Cak Ahmed başkanlığında toplandı.

İddia makamı, sanıklardan Ahmed Abdurrahman'ın 1989 darbesinin detaylarını ele aldığı öne sürülen "İtiraflar Kulübü" adındaki televizyon programını izletti. İddia makamı, 2016'da hayatını kaybeden İslami Hareket lideri Hasan et- Turabi'nin söz konusu darbeye ilişkin Al Jazeera kanalındaki açıklamalarının da izletilmesini talep etti.

Mahkeme, Turabi davanın parçası olmadığı ve bu dosyada sanıklardan kimse konuşmadığı için programın izletilmesini reddetti.

Hakim Ahmed, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in duruşması 8 Mart'a ertelendi - Son Dakika


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