Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 20 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 20 Ekim'e ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 20 Ekim'e ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 20 Ekim'e ertelendi.?

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve döneminden üst düzey 27 kişi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 7'nci kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Hartum'daki Özel Ceza Mahkemesi Hakimi İsameddin Abdullah'ın sanıklara haklarındaki suçlamaları yöneltmesinin ardından savunma heyeti avukatlarının tamamı davayı takip eden Sudan Başsavcısı Taceddin es-Sir el-Habr'ı istemediklerini belirterek savcının değiştirilmesini talep etti.

Söz alan sanıklardan eski Savunma Bakanı ve Hartum Valisi Abdurrahim Muhammed Hüseyin sanıkların tamamının ifadelerinin mahkemede okunması ve basın tarafından yayımlanmasını istedi.

Beşir ve döneminin önemli isimlerinin yakınları ile savunma heyeti avukatlarının salonu terk etmesi üzerine Hakim Abdullah sanıkların ve avukatlarının sözlü ya da yazılı olarak savunmalarını yapabilmeleri için davayı 20 Ekim'e erteledi.

Duruşma bitiminde, sanık yakınları, mahkeme önünde slogan atarak yakınlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Ömer el-Beşir, liderliğini yürüttüğü 1989 darbesi nedeniyle ocakta savcıya ifade vermişti.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı.?Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.?

Sudan'da sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 21 Temmuz'da yapılmıştı.??

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı?

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.?

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyi'nin Başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.?

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.?

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.?

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası 20 Ekim'e ertelendi
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası 20 Ekim'e ertelendi
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası 20 Ekim'e ertelendi
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası 20 Ekim'e ertelendi

Cumhurbaşkanı, Sudan, Darbe, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 22:28 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası 20 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

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