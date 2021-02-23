Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası Kovid-19 nedeniyle ertelendi

23.02.2021 22:01
Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması, sanıklardan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nafi Ali Nafi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 9 Mart'ta yapılacak.

Sudan'da eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davasının duruşması, sanıklardan eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nafi Ali Nafi'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle 9 Mart'ta yapılacak.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Hakim Ali Ahmed Ali, Beşir'in teşkilatlanmadan sorumlu yardımcısı Nafi Ali Nafi'nin Kovid-19'a yakalandığını bildiren bir rapora ulaşması üzerine bugün görülmesi gereken duruşmayı, karantina süresi kadar erteledi.

Hakim Ali, sükunetin sağlanmasında sıkıntı yaşandığı gerekçesiyle 9 Mart'taki duruşmaya sadece sanıklar ve davacıların katılmasına izin verileceğini açıkladı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Mahkeme, daha önce savunma makamının zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebini reddetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası Kovid-19 nedeniyle ertelendi - Son Dakika


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