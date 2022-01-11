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Ömer el-Beşir'in mahkeme salonuna gelmesi
Mahkemeden detaylar
Hakim Hüseyin el-Cak el-Şeyh Ahmed'in konuşması HARTUM - Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkemede gerçekleşti. Mahkeme, Hakim Hüseyin el-Cak el-Şeyh Ahmed başkanlığında toplandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası - Son Dakika