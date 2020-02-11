Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak - Son Dakika Dünya

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

6 saat önce

Ömer el Beşir, Sudan'ın Darfur bölgesinde soykırım yapmak ve savaş suçları işlemekle suçlanıyor.

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak, System.String[]

Sudan yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı vatandaşlarını mahkemeye teslim etmeyi kabul etti. Bu karar ülkenin eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Lahey'deki mahkemede yargılanmasının kabul edildiği anlamına geliyor.

Hartum yönetimi bu ödünü, Darfur bölgesini denetleyen isyancı grupla yürütülen barış görüşmeleri kapsamında verdi.

Sudan Hükümet Sözcüsü Muhammed Hasan Eltaiş, "Yaraları iyileştirmezsek adalet sağlanamaz" dedi.

Ömer el-Beşir, Darfur'da 2003 yılında başlayan ve yaklaşık 300 bin kişinin öldürüldüğü çatışmalar sırasında soykırım yapmak ve savaş suçları işlemekle suçlanıyor.

1989'da askeri bir darbe ile yönetimi ele geçiren ve Sudan'da baskıcı bir yönetim kuran el-Beşir, geçen yıl Nisan ayında devrilmişti.

El-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini tanımayı reddediyordu.

Neyle suçlanıyor?

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcıları, el-Beşir'i Darfur'da savaş suçları işlemekle suçlayan iddianameyi 2009 yılında hazırladılar ve yargılanmasını talep ettiler.

Birleşmiş Milletler Darfur'da, yerel silahlı gruplarla el-Beşir'e bağlı güçler ve hükümet tarafından desteklenen Cancavid milisleri arasında çıkan çatışmalar sonucu 2,5 milyon kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

El-Beşir, Aralık ayında Hartum'da yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulundu ve iki yıl hapis cezası aldı.

Fakat Sudan yasalarına göre 70 yaşın üzerindeki kişiler cezaevine gönderilmiyor.

76 yaşındaki el-Beşir de bu nedenle cezasını bir sosyal tesiste çekiyor.

Sudan'da el-Beşir hakkında ayrıca devrilmesyle sonuçlanan kitlesel gösteriler sırasında protestocuların öldürülmesi suçlamasıyla da bir dava açılmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur, Sudan, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havaalanlarında ve uçaklarda bunları yapanlar yandı! 17.361 TL'ye kadar cezası var
Futbolcu Josef Sural davasında karar çıkmadı Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası Burhan Kuzu'dan Zindaşti'yle ilgili iddialara yanıt: Yargı mensuplarımıza baskı yapmadım

Son Dakika Haberleri
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 01:13:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]