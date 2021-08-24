Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılandığı dava 31 Ağustos'a ertelendi - Son Dakika

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılandığı dava 31 Ağustos'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının 31 Ağustos'a ertelendiği bildirildi.

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile dönemin üst düzey 27 isminin yargılandığı "1989 darbesi" davasının 31 Ağustos'a ertelendiği bildirildi. Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkeme, yeni hakim Hüseyin el-Cak el-Şeyh Ahmed başkanlığında bugün toplandı. Ahmed, bazı sanıkların sağlık sorunları nedeniyle mahkemeye gelememesi ve bazılarının da avukatı olmaması sebebiyle duruşmayı 31 Ağustos'a ertelediğini duyurdu. Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti. Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

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