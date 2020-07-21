Eski Sudan'da Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası 11 Ağustos'a ertelendi - Son Dakika

Eski Sudan'da Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası 11 Ağustos'a ertelendi

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılanacağı "1989 Darbesi" davasının duruşması 11 Ağustos'a ertelendi.

Eski Sudan'da Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası 11 Ağustos'a ertelendi, System.String[]

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılanacağı "1989 Darbesi" davasının duruşması 11 Ağustos'a ertelendi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve döneminin üst düzey birçok ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe ve anayasayı ihlal suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Hartum'da, Adli ve Hukuki Bilimler Enstitüsünde düzenlenen duruşmanın hakimi İsameddin Muhammed İbrahim, savunma heyetinin Halk Kongresi partisi üyesi 3 sanığın serbest bırakılması talebini reddetti.

Beşir'in savunma heyeti, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Hakim İbrahim, mahkeme salonunun oldukça dar olması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski endişesi ve sayısı 199'u bulan savunma heyeti avukatlarının tamamının salona girememesi nedeniyle duruşmayı 11 Ağustos'a erteledi.

Savunma heyeti üyesi avukat Muhammed el-Hasen el-Emin, Halk Kongresi Partisinden 3 yöneticinin kefaletle serbest kalması taleplerinin sanıklar idamla yargılandıkları ve tahliyeleri mümkün olmadığı gerekçesiyle mahkemece kabul edilmediğini söyledi.

Savunma Heyeti Başkanı Ebubekir Abdurrazık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sudan yargısının tarafsız ve doğru olduğuna güvenimiz var ancak bu siyasi bir yargılama. Davaya bakan hakimlerden kesinlikle kamuoyunun görüşleriyle hareket etmemesini ve adil bir yargılama yapmalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanıklar arasında eski Cumhurbaşkanı Beşir, Yardımcısı Ali Osman Taha, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Muhammed Huseyin, Halk Kongresi Partisi yöneticilerinden Ali el- Hac, İbrahim es-Senusi ile dönemin etkili isimlerinden Avad Ahmed el-Caz da yer alıyor.

Ömer el-Beşir, liderliğini yürüttüğü 1989 darbesi nedeniyle ocakta savcıya ifade vermişti.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı. Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı. Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyi'nin Başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan'da Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı 1989 darbesi davası 11 Ağustos'a ertelendi - Son Dakika
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