Eski Sudan Dışişleri Bakanı Gandur gözaltına alındı - Son Dakika

Gandur'un neden gözaltına alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis, Gandur'un başkent Hartum 'daki evinde arama yaptı, aramanın ardından eski Dışişleri Bakanını gözaltına aldı.

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