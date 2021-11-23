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Eski Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Mısır ve İsrail'i "darbeyi desteklemekle" suçladı - Son Dakika

Eski Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Mısır ve İsrail'i "darbeyi desteklemekle" suçladı

23.11.2021 14:55
Eski Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Mısır ve İsrail'i "darbeyi desteklemekle" suçladı

Eski Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Mısır ve İsrail'in 25 Ekim'de ülkesinde gerçekleştirilen "askeri darbeyi" desteklediğini söyledi.

Eski Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, Mısır ve İsrail'in 25 Ekim'de ülkesinde gerçekleştirilen "askeri darbeyi" desteklediğini söyledi.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyinin, Sudan'daki yönetim kriziyle ilgili düzenlediği web seminerinde konuşan Mehdi, askeri müdahalede dış destek olup olmadığıyla ilgili bir soruya, "Dünya ülkelerinin çoğu, darbeyi reddettiklerini ifade etti. Mesela Mısır gibi darbeyi desteklemek isteyen ülkeler bunu yapamadılar, sadece sessiz kaldılar. Sonraki aşamada, Washington'da düzenlenen ABD-Mısır Stratejik Diyalog Toplantısı'ndaki güçlü ABD pozisyonu nedeniyle Mısır, üzüntü duyduğunu bildirmeye ve darbeyi kınamaya mecbur kaldı." dedi.

Mehdi, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın aldığı kararlarda İsrail'in rolüyle ilgili bir soruya, "Sudan hükümeti, ön saflarda yer almasa da İsrail'in askeri darbeyi desteklemedeki rolünün farkındaydı." diye konuştu.

Mehdi, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'in bu amaçla Tel Aviv'i ziyaret ettiğini ileri sürdü.

Eski Bakan, Sudan'daki belirsizliği bir nebze ortadan kaldıran siyasi anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Burhan ile (yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah) Hamduk'un imzaladığı yeni anlaşma, gerilemeyi temsil ediyor. Darbenin çıkarına olması, gençlerin beklentilerini ve devrim için yaptıkları fedakarlıkları karşılamadığı için bunu kabul etmemiz, askeri bileşene olan güven kaybımız nedeniyle yeni bir başlangıç olarak değerlendirmemiz mümkün değil."

Mehdi, "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (eski iktidar ortağı sivil koalisyon) olarak net tavrımız, yeni anlaşmayı reddetmek ve sokağın taleplerine bağlı kalmaktır." ifadesini kullandı.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

İsrail hükümeti, Sudan'daki gelişmelere karşı sessiz kalırken, İsrail basını ise Sudanlı askeri heyetin darbe girişiminden birkaç hafta önce Tel Aviv'i ziyaret ederek İsrailli yetkililerle görüştüğünü, İsrail dış istihbarat servisi Mossad üyelerinin de aralarında yer aldığı bir heyetin de Sudan'a giderek 25 Ekim'deki askeri müdahaleyi yapan yetkililerle bir araya geldiğini bildirmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN da ABD'nin İsrail'den Sudan'daki krize müdahale etmesini istediğini aktarmıştı. Haberde, ABD'nin İsrail'e Sudan ordusunu iktidarı sivillerin liderliğindeki Geçiş Konseyine vermesi yönünde teşvik etmesi için baskı yaptığı kaydedilmişti.

Askeri müdahalenin ilk saatlerinde Mısır, taraflara itidal ve uzlaşı çağrısı yapmış, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise birkaç gün sonra Washington'daki basın toplantısında, "Sudan'da hiçbir tarafı diğerine karşı desteklemiyoruz. Başkasının işlerine karışmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla dün siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti.

Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un resmen görevine başladığını bildirmişti.

Feshedilen hükümetin Dışişleri Bakanı Mehdi'nin de aralarında olduğu 12 bakan, dün yazılı olarak teknokrat hükümetini kurmakla görevlendirilen Hamduk'a istifalarını sunmuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Mısır, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Mısır ve İsrail'i 'darbeyi desteklemekle' suçladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Mısır ve İsrail'i "darbeyi desteklemekle" suçladı - Son Dakika
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