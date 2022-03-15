Eski Sudan Genelkurmay Başkanı'na darbe suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Eski Sudan Genelkurmay Başkanı'na darbe suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verildi

15.03.2022 14:30
Eski Sudan Genelkurmay Başkanı'na darbe suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verildi

Sudan'da askeri mahkeme, 2019'da ülkeyi yöneten Askeri Konseye darbe tertipleme suçlamasıyla eski Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib'in aralarında olduğu 7 subaya 3 ila 9 yıl hapis cezaları verdi.

Sudan'da askeri mahkeme, 2019'da ülkeyi yöneten Askeri Konseye darbe tertipleme suçlamasıyla eski Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib'in aralarında olduğu 7 subaya 3 ila 9 yıl hapis cezaları verdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen askeri kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Askeri mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı Abdulmuttalib'i 9 yıl hapisle cezalandırdı, tenzili rütbe ile askerlikle ilişiğini kesti." dedi.

Eski Genelkurmay Başkanı hakkındaki karara temyiz yolunun açık olduğunu belirten kaynak, mahkemenin 4 subay hakkında 5 yıl, 2 subay hakkında 3 yıl hapis cezasını verirken 3 subayın beraatine hükmettiğini kaydetti.

24 Temmuz 2019'da Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırılmıştı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberinde, darbe girişimine, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimlerin katıldığı iddia edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eski Sudan Genelkurmay Başkanı'na darbe suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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