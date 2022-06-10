Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDBG, 8 aydan sonra askerlerle ilk kez görüştü

Eski Sudan iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), uluslararası toplumun kolaylaştırdığı doğrudan diyalog görüşmelerine katılmayı boykot ettikten sonra askerlerle 8 aydan sonra ilk defa görüştü.

ABD'nin Afrika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee ve Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Ali Bin Hasan Bin Cafer'in davetleri üzerine yapılan görüşme, Büyükelçi Cafer'in başkent Hartum'daki evinde gerçekleştirildi.

ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada görüşmede, ÖDBG'nin darbe olarak nitelediği Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın 25 Ekim 2021'de aldığı kararların iptali ve siyasi süreç çerçevesinde ve net yol haritasıyla iktidarın halka teslim edilmesinin tartışıldığı belirtildi.

Sudan'daki Birleşmiş Milletler Geçiş Entegre Misyonu, Afrika Birliği ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden oluşan üçlü mekanizma tarafından kolaylaştırılan ve 8 Haziran'da başlatılan doğrudan diyalog görüşmelerine katılmayacaklarını kaydeden ÖDBG, direniş ve devrim güçlerinden tüm müttefikleriyle istişare ettikten sonra, üçlü mekanizmaya, bölgesel ve uluslararası topluma, darbeyi sona erdirmek ve iktidarı halka devretmek için net vizyon sunacaklarını aktardı.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinin yaptığı açıklamada "Toplantıda siyasi krizin nasıl çözüleceği ve demokratik geçişi sağlayacak siyasi sürece nasıl ulaşılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. İki tarafın, ülkesinin çıkarlarını önde tutması ve diğer paydaşlarla diyalog kurma taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Bu görüşme, üçlü mekanizmaya alternatif değil, ancak taraflar arasında güven inşa etmeye yönelik tüm çabaları desteklemek içindir." ifadelerine yer verildi.

"Ordu ile ortaklığa dönüş olmayacak"

ÖDBG liderlerinden Taha Osman, görüşmeyle ilgili yapılan basın toplantısında "25 Ekim darbesi sivil hükümeti devirdi. Diyaloğa dahil edilmesi gereken, darbeyi destekleyenler değil devrimin güçleridir. 25 Ekim'den öncekine dönüş yok. Siviller ve orduyla ortaklığa dönüş olmayacak. Darbeyi meşrulaştırdığı için 8 Haziran'da başlayan üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı diyaloğa katılmayacağız." dedi.

Yasir Arman da "Askerle görüşmemiz ortaklık kurmak için değil, eski ortaklığı bitirmek ve Sudan halkının ve silahlı kuvvetlerin çıkarlarının korunduğu yeni bir ilişki kurmak içindir. Silahlı kuvvetlerimizle düşmanlığımız yoktur. Onlar, siyasi sahneden onurlu şekilde ayrılmalı ve halkın yüzüne silah doğrultmamalıdır. Tek bir ulusal ordu kurulmalı ve Hızlı Destek Güçleri ve silahlı hareketler yeni ordunun inşasına katılmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Darbeyi sonlandırana kadar protestolara devam"

Sudan Meslek Odaları Birliği ve Direniş Komiteleri ise askerlerle doğrudan ve dolaylı tüm müzakereleri reddettiklerini belirterek, "darbe"yi sonlandırana kadar protestolara devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan ordunun yönetimden çekilmesi, protestocuların katillerinden hesap sorulması ve demokratik sivil yönetimin kurulması talebiyle başkentin merkezi, Bahri ve Umdurman kentlerinde de direniş komitelerinin çağrısıyla yüzlerce gösterici sokağa çıktı.

Protestocular, askeri liderler ile görüşen ÖDBG'ye tepki gösterdi.