Eski Sudan iktidar koalisyonu ÖDG, ülkedeki siyasi çözümle ilgili vizyonunu açıkladı (1)

Eski Sudan iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (ÖDG)-Merkez Konseyi grubu, ülkedeki siyasi krizin çözümünün temelleri ve ilkeleri hakkındaki vizyonunu açıkladı.

Tüm oluşumlarının da katılımıyla dün kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdikten sonra bugün grubun temsilcileri, başkent Hartum'da ülkede yaklaşık 1 yıldır süren siyasi krizin çözümüyle ilgili görüşlerini düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaştı.

Burada konuşan ÖDG liderlerinden ve Eski Kabine İşleri Bakanı Halid Ömer Yusuf, vizyonun; egemenliği temsil edecek, ülkenin çeşitliliğini dikkate alacak, devrim güçlerince belirlenecek, herhangi bir yürütme veya yasama yetkisine sahip olmayacak, düzenli kuvvetlerin başkomutanı olacak ve sayısı sınırlı bir sivil egemenlik konseyinin oluşturulmasını içerdiğini belirtti.

Devrim ilkelerine bağlı kalacak yetkin bir kabinenin kurulmasının öngörüldüğünü söyleyen Yusuf, sınırlı sayıda yasama konseyi (Parlamento) oluşturulmasının ve adalet sisteminde reform yapılmasının önerildiğini ifade etti.

Özgür ve adil seçimler yapılması

ÖDG'nin vizyonu, 24 ayı geçmeyecek bir geçiş dönemi sonunda özgür ve adil seçimler yapılmasını öngörüyor. Bu geçiş döneminde öncelik, silahlı grupların tasfiyesine, mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin yurtlarına geri döndürülmesine verilecek.

Kalıcı anayasa taslağının hazırlanması ve dengeli dış politikalara ulaşılması gerektiği vurgulanan vizyonda, devletin kadın ve erkek eşitliğini sağlamak, yolsuzlukla mücadele etmek ve her türlü ayrımcılığı sona erdirecek, sosyal adaleti sağlamak için anayasa metinleri ile sosyal ve ekonomik politikalar oluşturmak için politikalarla mevzuat belirleme taahhüdüne de yer verildi.

Vizyonda, siyasetten uzak, eski rejimin mensuplarından arındırılan, siviller arasında sağlıklı bir ilişki kuran ve sivil hükümete tabi olacak tek bir profesyonel ve milli ordu kurulacağı belirtildi.

Askeri ve muhalif sivil gruplar arasında başlayan siyasi kriz sürüyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 15 Ekim'de, ülkedeki geçiş sürecinin büyük zorluklarla karşılaştığını ancak mevcut göstergelerin siyasi, toplumsal güçlerin katılımıyla uzlaşının yakın olduğunu gösterdiğini belirtmişti.

Sudan'da ordunun güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koyup olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almasıyla askeri ve muhalif sivil gruplar arasında başlayan siyasi kriz sürüyor.