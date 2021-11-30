Eski Sudan Sanayi Bakanı Şeyh serbest bırakıldı - Son Dakika

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından gözaltına alınan eski Sudan Sanayi Bakanı İbrahim eş-Şeyh, yaklaşık bir ay sonra serbest bırakıldı.

Eski Bakan'ın kızı Şeyma, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "İbrahim eş-Şeyh özgür. Evinde, ailesi ve sevenlerinin arasında." ifadesini kullandı.

Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmış, Hamduk 21 Kasım'a kadar ev hapsinde kalmıştı.

Görevine iade edilen Başbakan Hamduk ile ordu komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan arasında 21 Kasım'da imzalanan 14 maddelik siyasi anlaşmada, gözaltındaki tüm siyasilerin salıverilmesi kararlaştırılmıştı.

Sudan'da Ömer el-Beşir liderliğindeki eski rejimin nüfuzunu sona erdirmek ve yolsuzlukla mücadeleden sorumlu komitenin üyesi Vecdi Salih bu sabah, eski Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Feki Süleyman ise dün serbest bırakılmıştı.