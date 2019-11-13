Son Dakika Haberleri: Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti
Son Dakika Spor Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti

6 saat önce

Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tufan Noyan, hayatını kaybetti.

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti, System.String[]

Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tufan Noyan, hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 Kasım Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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