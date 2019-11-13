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Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 KasımPerşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 Kasım
Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı
dileriz." denildi.
Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:38
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