Son Dakika Haberleri: Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti
Son Dakika Spor Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 KasımPerşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Noyan'ın vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Tufan Noyan'ın cenazesi 14 Kasım


Perşembe günü İzmit Eren Camisi'nde kılıncak öğle namazını müteakip toprağa verilecek.


Merhum Tufan Noyan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı


dileriz." denildi.


Tufan Noyan, 1990-1998 yıllarında hakemlik yaptı. Noyan, Süper Lig'de ise 1993-1998'de yardımcı hakemlik görevini yerine getirdi.

Türkiye, Futbol, İzmit, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti
Alman devi Viessmann, Manisa'dan ihracat ile büyüyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:51:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Süper Lig hakemi Tufan Noyan, hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]