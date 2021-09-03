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Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi

03.09.2021 08:31

Daha önce iki kere Survivor'a katılan ve başarılarıyla finale kadar devam eden Merve Aydın'ın bir süredir kanser tedavisi gören annesi Nilgün Aydın yaşamını yitirdi. Dün annesi için dua isteyen Aydın, birkaç saat sonra yeni bir paylaşım yaparak acı haberi sevenlerine duyurdu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da 2013 yılında 3., 2015 yılında ise 2. olan Merve Aydın, annesinin ölüm haberiyle yıkıldı. Acı haberi Instagram hesabından veren Aydın, cenaze bilgilerini de paylaştı.

ANNESİ İÇİN SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

2018 yılında Mehmet Akif Filiz ile evlenen ve 1 çocuk dünyaya getiren Merve Aydın, bir süredir kanser tedavisi gören annesiyle ilgileniyordu. tedavi sürecinde annesini bir an olsun yalnız bırakmayan Aydın, dün de Instagram hesabından paylaşım yaparak hastanede tedavi gören annesi için sevenlerine seslenerek"Sizlerden annem için dua istiyorum" demişti.

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın annesi hayatını kaybetti

"ANNEMİ KAYBETTİK"

Aydın, paylaşımından saatler sonra annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yeni bir paylaşım yapan Merve Aydın, "Annemi kaybettik. Annem için dua eden herkesten Allah razı olsun" dedi. Cenaze bilgilerini de paylaşan Aydın, "Canım annemin cenazesi bugün Albayrak Camii'nde öğle namazını takiben kılınacaktır. Kayaşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın annesi hayatını kaybetti

AİLESİYLE BAYRAMDA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Merve Aydın son olarak 13 Mayıs tarihinde Instagram hesabından ailesiyle bir pozunu paylaşarak sevenlerinin bayramını kutlamıştı. Ölüm haberini alan sosyal medya kullanıcıları ise Aydın'ın paylaşımının altına taziye yorumları yaptı.

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın annesi hayatını kaybetti

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy, İstanbul'da dünyaya geldi. Orta mesafe koşan Türk atlet Merve Aydın 800 m. açık hava ve salon Türkiye rekorlarının sahibidir. 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Bana Her Şey Yakışır programına katıldı. 2014 Mart'ından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor'da, ünlüler takımında yer aldı. Adada 111 gün kaldıktan sonra 3. oldu.

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi

22 Şubat 2015'te TV8'de yayınlanmaya başlanan ve Survivor Türkiye'deki eski katılımcıların mücadele ettiği Survivor All Star'da yarışıp finale kalmayı başardı. 3 Temmuz'da yapılan finalde ise halk oylaması sonucu 2. oldu. 2018 yılında ise Mehmet Akif Filiz ile nikah masasına oturdu. Aydın, bu evliliğinden bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi

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Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın'ın acı günü! Annesi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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