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Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu! - Son Dakika

Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!

28.06.2021 14:05
Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!, System.String[]

Bir dönem 'Survivor'da yarışan isimler arasında yer alan ünlü atlet Nagihan Karadere, Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı programa katıldı. Fenomen yarışmacının cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

'Exxen'de yayınlanan ve Hasan Can Kaya'nın sunduğu 'Konuşanlar' programı, son bölümünde, normal misafirleri ile birlikte 'Survivor' yarışmacılarını da ağırladı.

'Konuşanlar'ın son bölümüne konuk olanlar arasında 'Survivor' yarışmasının akılda kalan isimlerden biri olan ünlü atlet Nagihan Karadere de vardı. Karadere, yaptığı itiraflarla programa damga vurdu.

"ERKEKLİĞİNİN BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Cinsel ilişki sırlarını anlatan Karadere, eski bir erkek arkadaşının boşanma arifesindeyken, "Benim erkekliğim bitti, kalkmıyor benimki. Ne olur bir seferlik test edelim." teklifini "Gel bi' çalışalım" diyerek kabul ettiğini itiraf etti.

"SÜREKLİ KAPIMA GELİYOR"

Eski erkek arkadaşının sürekli kendisini aradığını anlatan Karadere, "Yaşadığı her ilişkide, uyumu bulamamasının ardından benimle iletişime geçiyor, kapıma geliyordu. Beni istediğini söylüyordu. Benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Ancak ben kabul etmiyordum" ifadelerini kullandı.

Karadere, boşandıktan sona eski erkek arkadaşının bir kez daha kendisine geldiğini ve bu sefer kabul ettiğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcıları, Nagihan Karadere'yi özel hayatıyla ilgili her şeyi anlattığı için eleştirdi.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 'te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4×400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs'taki Çeyrek Final'de Beşinci oldu.

Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!
Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!
Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!
Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!
Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!
Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu!

Nagihan Karadere, Cinsel İlişki, Survivor, Exxen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski Survivor yarışmacısının cinsel ilişki itirafı olay oldu! - Son Dakika Magazin


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