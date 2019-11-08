Son Dakika Haberleri: Eski süt fabrikasını, sahte içki imalathanesine çevirmişler
Son Dakika Güncel Eski süt fabrikasını, sahte içki imalathanesine çevirmişler

Eski süt fabrikasını, sahte içki imalathanesine çevirmişler

7 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kullanılmayan eski süt fabrikasında jandarma tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 ton sahte içki ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Eski süt fabrikasını, sahte içki imalathanesine çevirmişler, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kullanılmayan eski süt fabrikasında jandarma tarafından yapılan aramada yaklaşık 10 ton sahte içki ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sinanlı Mahallesi'ndeki kullanılmayan eski süt fabrikasında sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Saray Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine eski süt fabrikasında arama yapan jandarma ekipleri, su depoları, varil ve şişelere doldurulmuş yaklaşık 10 ton sahte içki, çok sayıda sahte bandrol ve içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi. Olayla ilgili fabrika sahibi M.Ç. ve 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, İstanbul ve Anadolu'da birçok işyerine sahte içki sattıkları, yaklaşan yılbaşı nedeniyle de üretimi arttırdıkları belirlendi.

Öte yandan şüphe çekmemesi için fabrikanın dışına satılık tabelası konulduğu, satın almak için arayanlara ise fabrika sahibi M.Ç. tarafından yüksek fiyat söylendiği tespit edildi.


Tekirdağ, Jandarma, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:54 Kaynak: DHA
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