Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı, ABD'nin Yemen'de kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi - Son Dakika
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Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı, ABD'nin Yemen'de kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi

02.05.2022 20:22
Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı, ABD'nin Yemen'de kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Turki el-Faysal, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husiler konusunda ülkesini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Eski Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Prens Turki el-Faysal, ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husiler konusunda ülkesini hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Faysal, Suudi Arabistan'da İngilizce yayın yapan "Arabnews" gazetesine verdiği demeçte, Suudi Arabistan-ABD ilişkileri, Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme adımları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölgenin güvenlik ve istikrarına karşı tehlikelerle mücadelede ortak gördükleri ABD'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığına işaret eden Faysal, "Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla oluşturduğu tehditlere karşı ABD'nin kendilerine hayal kırıklığı yaşattığını düşünüyor." dedi.

Önceki yıllarda ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin inişli-çıkışlı dönemler yaşadığını ve halihazırda da bir iniş dönemine geçtiklerine dikkati çeken Faysal, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında "Suudi Arabistan'ı izole edeceğini" söylediği ve bu yönde adımlar attığını savundu.

Biden'ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunun Yemen'e yönelik operasyonlarına destekleri durdurmasının yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmediğini ve ABD'nin hava savunma sistemlerini bir dönem Suudi Arabistan'dan çektiğini hatırlatan Faysal, hava savunma sistemlerinin de "Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarının yoğunlaştığı dönemde çektirildiğini" aktardı.

ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik tutumunda İsrail'in rızasını almayı gerektirecek bir durum olmadığını dile getiren Faysal, Mısır ve Ürdün'ün ardından son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas'ın İsrail'le barış anlaşmaları imzalamasına rağmen Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bir değişim olmadığına dikkati çekti.

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları arasında herhangi bir fark olmamasına rağmen Batı ülkelerinin çifte standardına tanıklık edildiğini vurgulayan Faysal, İsrail'e yönelik yaptırım kararları alma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cidde'ye yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açması temennisinde bulunan Faysal, "Türk yönetimi, Suudi Arabistan'a hasmane tutumun halkının çıkarına olmadığının farkına vardı." iddiasında bulundu.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ı ailevi, insani ve tarihi olarak birbirine bağlayan güçlü bağlar olduğunu belirten Faysal, "Aslında benim ninem Türk veya Çerkez asıllıdır." dedi.

Faysal, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkilerin de daha üst düzeyde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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