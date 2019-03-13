Eski Tabip Albaya Fetö'den Hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski tabip albay Üzeyir Erdem, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edilen eski tabip albay Üzeyir Erdem, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Erdem ve avukatı katıldı.



Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Erdem, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.



Herhangi bir illegal yapılanmaya üye olmadığını ileri süren sanık Erdem, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunarak, beraatini istedi.



Sanık avukatının da savunmasının alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, heyetin kararını açıkladı.



Buna göre, sanık Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 10 yıl hapis cezası verildi.



Sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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