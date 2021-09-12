Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi

Beşiktaş'ın ön liberosu Josef de Souza, dün bilinen top kesme özelliklerinin yanı sıra yüzde 100 pas isabeti sağladı. Josef'in bu performansında Pjanic'le birlikte oynaması da önemli etken oldu. Volkan Demirel de beIN Sports'ta bu duruma dikkat çekti.

"ÇOK DAHA BÜYÜK GELİŞİM GÖSTERDİ"

Volkan Demirel "Josef de Souza, Süper Lig'in en iyisi. Daha önce de belirtmiştim, bizde oynarken de iyiydi ama Beşiktaş'ta daha başka. Beşiktaş'ta fiziğin yanı sıra teknik olarak da iyi ve çok daha büyük gelişim gösterdi" ifadelerini kullandı.