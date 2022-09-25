Mozilla Firefox bir yaş daha atladı! - Son Dakika
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Mozilla Firefox bir yaş daha atladı!

25.09.2022 03:32
Mozilla Firefox bir yaş daha atladı!

Eski tarayıcılardan biri olan Mozilla Firefox, tam 20 yıl önce ilk sürümünü yayınladı. Bugün itibariyle 20 yaşında!

Eskisi kadar popüler olmasa da, günümüzde halen aktif kullanıcıları olan Firefox, ilk sürümünü 23 Eylül 2002 tarihinde yayınlandı. Günümüze göre en eski tarayıcılarından Mozilla Firefox, 1 yaş daha büyüdü ve artık 20 yaşında. İşte detaylar…

Mozilla Firefox 20 yaşında!

Firefox, Mozilla Vakfı ve alt kuruluşu olan Mozilla Corporation tarafından geliştirilmiştir. Firefox, Windows, MacOS, Linux, Android ve iOS işletim sisteminde kullanılabilirken, 23 Eylül 2002 tarihinde piyasaya sürdü ve böylelikle hayatımıza girdi.

Mozilla Firefox bir yaş daha atladı!

Mozilla Firefox, 20 yaşına girdi. 2009'da pazar payının %32,21'lik kısmını elinde tutan tarayıcı, eskiden oldukça popülerdi ancak şu sıralar yalnızlığına terk edilse de halen kullanan bir kesim mevcut. 0.1 sürümünü Eylül 2002'de çıkaran Firefox, bugün itibariyle güncel olarak 100.0 sürümünde.

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Mozilla, Firefox'un doğum gününü 9 Kasım olarak belirlese de birçok kullanıcı ve internet sitesi, doğum gününü 23 Eylül olarak biliyor. Bunun asıl sebebi de Firefox'un ilk sürümünün 20 yıl önce 23 Eylül'de yayınlanması olarak biliniyor.

Mozilla Firefox bir yaş daha atladı!

Firefox hakkında ilginç bilgiler

20. yaş gününü kutlayan Mozilla Firefox, uzun zaman içerisinde birbirinden ilginç ve eğlenceli bilgilerle yaşamına devam etti. İşte Firefox hakkında ilginç, aynı zamanda eğlenceli bilgiler:

Firefox, 2009 yılında en popüler dönemini yaşamıştı. %32,21'lik pazar payıyla 1 milyar indirmeyi geçti. Ayrıca dünyanın en popüler açık kaynaklı yazılımı olurken, unvanını halen elinde tutuyor.

Mozilla, ilk tarayıcısı olan Netspace'in kaynak kodlarını 1998 yılında yayınlamaya başladı. Netspace'in 6 ve 7. sürümleri Mozilla'nın Application Suite teknolojisine inşa edilirken, 8. sürümü Firefox için geliştirilmişti. Bunun üzerine Netspace, popülerliğini yavaş yavaş kaybetti ve yerini Firefox'a bıraktı.

Mozilla Firefox, 3D oyun oynamayı destekleyen ilk tarayıcıydı.

Firefox, 23 Eylül 2002'de kullanıma sunuldu. Firefox ve Netspace aynı altyapı ile yıllarca birbiriyle rekabet halindeydi. Aynı durum günümüzde de yaşanıyor. Google Chrome ve Microsoft Edge, Chromium altyapısıyla birbiriyle rekabet halinde.

Firefox, günümüzde %3.26'lık bir pazar payına sahip. Ayrıca Chrome, Edge ve Safari'den sonra en popüler dördüncü tarayıcı unvanına sahip.

Firefox, eklentiler ve tema özelliklerine sahip ilk tarayıcı oldu.

Mozilla, Firefox üzerinden kırmızı pandaları izleyebileceğiniz bir web sitesine ev sahipliği yapıyordu.

Mozilla Firefox bir yaş daha atladı!

Pekala, sizler Firefox hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce halen kullanılabilir halde mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

Mozilla Firefox, Linux, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Mozilla Firefox bir yaş daha atladı! - Son Dakika

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