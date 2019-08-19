Eski tarım aletleri görücüye çıkacak
40 dakika önce
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri" sergisi açılacak.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:16 Kaynak: İHA
Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri" sergisi açılacak.
Sivas Valiliği koordinesinde Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek sergiyle insanları tarım ve hayvancılığa özendirip tarımın hayatımızdaki yerini ve önemini göstermek ve yeni nesillere tarımı sevdirmek amaçlanıyor.
Cumhuriyet döneminden günümüze tarımda kullanılan alet ve ekipmanların görücüye çıkacağı sergiye yoğun ilgi bekleniyor. - SİVAS
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