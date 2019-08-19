Son Dakika Haberleri: Eski tarım aletleri görücüye çıkacak
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Eski tarım aletleri görücüye çıkacak

40 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri" sergisi açılacak.

Eski tarım aletleri görücüye çıkacak, System.String[]
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri" sergisi açılacak.

Sivas Valiliği koordinesinde Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde gerçekleştirilecek sergiyle insanları tarım ve hayvancılığa özendirip tarımın hayatımızdaki yerini ve önemini göstermek ve yeni nesillere tarımı sevdirmek amaçlanıyor.

Cumhuriyet döneminden günümüze tarımda kullanılan alet ve ekipmanların görücüye çıkacağı sergiye yoğun ilgi bekleniyor. - SİVAS
Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:16 Kaynak: İHA
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