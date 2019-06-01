Eski tarım aletlerinin maketini yapıp, sergiliyor

BAYBURT'ta yaşayan Hasan Erkovan (70), gençlik yıllarında çiftçilik yaparken kullandığı, eski tarım aletlerini gelecek kuşaklara tanıtmak için maketlerini yaptı. Erkovan, maketleri evinde sergiliyor. Aydıntepe
ilçesi Çiğdemlik Köyü'nde yaşayan Hasan Erkovan, gelecek kuşakların eski tarım aletlerini tanıması için, maketini yaptığı tarım aletlerini müze haline getirdiği evinde sergiliyor. İnşaat işçisi olarak 1973'te gittiği Almanya
'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye
'ye dönen emekli Hasan Erkovan, makineli tarım öncesinde kullanılan kağnı, saban, kotan ve gem gibi eşyaların maketlerini hazırladı. Erkovan'ın ahşaptan yaptığı minyatür araç gereçler, aslını aratmazken değirmen ve saman makinesinin başarılı minyatürleri dikkat çekiyor. Hasan Erkovan ziyarete gelenlere istemeleri halinde ücretsiz olarak minyatürlerini hediye ediyor.
'GENÇLERİMİZ ESKİ TARIM ALETLERİNİ GÖRSÜN'
Gençlerin eski tarım aletlerini mutlaka görmesi gerektiğini söyleyen Hasan Erkovan, "Gençliğimde kullandığım eski tarım aletlerini hatırlatmak için bu yola başvurdum ve maketlerini yaptım. Bu evin içerisinde benim yaptığım eski değirmen, yayık, çeten, kağnı arabası gibi birçok şey var. Yaşadığım, kullandığım ne varsa yaşatmaya çalıştım. Sabandan başlayarak bugüne kadar geldik. Bilen yok bu tarım aletlerini, biz bunları hep yaşadık. Bunları yapan büyüklerimiz de gitti. Çoğu kimse bilmiyor bunu. Buraya gençlerimiz gelsin, eski tarım aletlerini görsün. Herhangi bir ticari kaygım yok, isteyen çok oluyor ben de elimden geldiği kadar hediye diyorum" dedi.
Müzeyi ziyarete gelen Adem Şen
de eskileri yad ettiklerini belirterek "Geldik, gezdik, gördük güzel yerler. Eskiyi yad ettik. Eski tarım aletleri çok ilgimi çekti. Eskilerde yaşayan insanların çektikleri zorlukları burada görüyoruz. Burayı herkesin gelip görmesini isterim" diye konuştu.
- Aydıntepe