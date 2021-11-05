Eski Taşkent Büyükelçiliği Başkatibi Erarslan'a FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Ankara'da FETÖ'den yargılanan eski Taşkent Büyükelçiliği Başkatibi Ender Erarslan, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Ender Erarslan, esasa karşı yaptığı savunmada dosyada yer alan suçlamada yeterli delil olmadığını ifade etti. Duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Erarslan, beraatını talep etti. Sanığın ve sanık avukatının beyanlarını dinleyen mahkeme, Erarslan hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası kararına hükmetti.

Ender Erarslan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğinde ikinci katip olarak görev yaparken KHK ile görevinden ihraç edilmişti. - ANKARA