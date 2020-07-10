Eski tavalar saate dönüşüyor - Son Dakika

DENİZLİ'de, Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği üyesi kadınların kullanılmayan tavalardan yaptığı duvar saatleri ilgi görüyor.

Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği'nce Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dekoratif el sanatları kursu yoğun ilgi görüyor. Geri dönüşüm temasıyla 20 kadın kursiyerin eğitim aldığı kursta kullanılmayan şişe, sehpa, tepsi, tava, tencere gibi malzemeleri, tasarım, boyama ve süsleme işlemlerinden geçirilip süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Kursiyerlerin tavalardan yaptığı saatler de görenlerin ilgisini çekiyor. Kullanılmayan atıl durumdaki tavaları rengarenk boyayıp resimler yapıştıran kadınlar, akrep, yelkovan ve gerekli saat parçalarını tavaya yerleştirip duvar saati üretiyor.

'YAŞAM ALANLARINI DEĞİŞTİREN AKSESUARLAR ÜRETTİK'

El sanatları öğretmeni Arzu Altaş, bir yıldır kursiyerlerle geri dönüşüme yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kursiyerlerin bu süreçte kendisini çok geliştirdiğini dile getiren Altaş, "Kurs süresince arkadaşlarımız çok iyi beceriler kazandı. Hazır ürünleri yönlendirmek yerine ellerindeki malzemeleri değerlendirmeyi öğretmeyi amaçladık. Arkadaşlarımızın mutfakta kullandıkları birçok eşyayı yeniledik. Bir köşede duran tava tencere, yemek kaşığı ve buna benzer birçok ürünü geri dönüştürdük ve evlerine odalarına taşıdık. Yaşam alanlarını değiştiren aksesuarlar ürettik. Kursiyerlerimiz de memnun oldu. Severek bu işi yapıyorlar" dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN TEKERLEKLİ SANDALYE OLACAK

Gönül Köprüsü Dayanışma Derneği Başkanı Nergis Şenocak, iki yıldır dernek bünyesinde çeşitli kurslar açtıklarını belirtti. Elde edilen ürünlerin bir kısmıyla sergi açacaklarını ifade eden Şenocak, "Dernek olarak, eski eşyalara yeni bir görünüm kazandırıyoruz. Atıl durumdaki eşyaların çöpe atılacağına bir yeri süslemesini istedik. Tava, tencere, bardak, şişeleri geri dönüşüme kazandırdık. Güzel objeler yapıp odaları ve evleri süsledik. Yapacağımız sergiyle yaptığımız ürünleri görücüye çıkaracağız. Elde ettiğimiz gelirle tekerlekli sandalyeler alıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

'GÖRENLER ÇOK BEĞENİYOR'

Kursiyerlerden Pembe Gül Türksağ, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Eski tavaları atmaktansa evlerimizde süs olarak kullanıyoruz. Çevremize, arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Ayrıca eski bardaklarımızı, şişeleri dekorasyon eşyası haline getirdik. Atıl durumdaki eşyalarınızı kullanılabilir yaptık. Bugüne kadar 7 tavayı saat yapıp geri dönüşüme kazandırdım. Komşularım yakınlarım da gördü. Çok beğendiler ve onlar da yapmak istediklerini söylediler" dedi. İlknur Lenger ise, kursta kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını vurgulayarak şöyle konuştu: "Buraya geldiğimizden beri farklı ürünler yapmaya çalıştık. Geri dönüşme katkı sağladık, çok mutlu olduk. Kullanılmış tavalardan saatler, panolar yaptık. Görenler çok beğeniyor. Bu beğeniler bizi mutlu ediyor."