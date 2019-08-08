Son Dakika Haberleri: Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a Sırbistan vatandaşlığı
Son Dakika Güncel Haber

Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a Sırbistan vatandaşlığı

55 dakika önce

Tayland'da yargılandığı davada hüküm giyen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'ya Sırbistan vatandaşlığı verildiği bildirildi.

Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a Sırbistan vatandaşlığı, System.String[]
Tayland'da yargılandığı davada hüküm giyen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'ya Sırbistan vatandaşlığı verildiği bildirildi.
Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'daki haberde, 2014'teki darbeyle hükümeti devrilen Yingluck'un vatandaşlık talebinin kabul edildiği, Sırbistan hükümetince "Ülkenin çıkarına uygundur" kararıyla vatandaşlık hakkı tanındığı belirtildi.
Yingluck'un Sırbistan pasaportuyla 100'den fazla ülkeye vizesiz geçiş hakkı kazandığı bilgisine de yer verildi.
22 Mayıs 2014'teki askeri darbeyle görevinden alınarak 5 yıl siyasetten men edilen eski Başbakan Yingluck'un, 2017'de Tayland'dan kaçtığı öne sürülmüştü.
Yingluck, iktidarda olduğu 2011'de pirinç üreticileri için başlatılan destek programını denetlemeyi ihmal etmekten suçlu bulunarak gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Önce üreticilerden büyük övgü alan program, zaman içinde milyarlarca avroluk zarara neden olmuştu. Programdaki yolsuzluğun farkında olmasına karşın önlemek için hiçbir şey yapmamakla suçlanan Yingluck ise iddiaları reddetmişti.
Sırbistan Karadağ, Tayland, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu
Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:59:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a Sırbistan vatandaşlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]