Eski TBF başkanlarından Osman Solakoğlu anıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski TBF başkanlarından Osman Solakoğlu anıldı - Son Dakika Spor

Eski TBF başkanlarından Osman Solakoğlu anıldı

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu anıldı.

Eski TBF başkanlarından Osman Solakoğlu anıldı, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) eski başkanlarından Osman Solakoğlu anıldı.

TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türk basketboluna uzun yıllar hizmet etmiş Osman Solakoğlu için mezarı başında bir anma töreni düzenlendi.

Solakoğlu'nun Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anmaya Osman Solakoğlu'nun eşi Sadiye Solakoğlu ve oğlu Kemal Solakoğlu'nun yanı sıra TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, yöneticiler, basketbol camiasından isimler ve yakınları katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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