Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu - Son Dakika

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu

6 saat önce

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor" adlı programa katıldı.

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım Afyonkarahisar'da gençlerle buluştu, System.String[]

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor" adlı programa katıldı.

Yıldırım, TÜGVA'nın erkek öğrenci yurdunda basına kapalı gerçekleştirilen programda, gençlere hitap etti.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Binali Yıldırım, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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