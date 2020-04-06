Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı - Son Dakika

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yıldırım, Twitter'daki hesabında, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin mesaja yer verdi.

Binali Yıldırım, mesajında, "Asırlık geçmişiyle tarihimize ışık tutan, bugün dünyanın dört bir yanında ülkemizin gür sesi olan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.