Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cenazeye katıldı

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı'da dünürü Mehmet Karaman'ın amcası avukat İsmail Hakkı Karaman'ın cenazesine katıldı.

Karaman için Çankırı Ahmet Yesevi Camisi'nde ikindi vaktinde cenaze namazı kılındı.

Yıldırım, cenaze namazının ardından İsmail Hakkı Karaman'ın oğlu Ali Okan Karaman'a taziyelerini iletti.

Daha sonra İsmail Hakkı Karaman'ın cenazesi, Binali Yıldırım'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı.

Karaman, Sarıbaba Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Karaman'ın yakınları, Binali Yıldırım ile Vali Vekili Abdullah Aslaner, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkan Vekili Mehmet Filiz, Çankırı Baro Başkanı Erkan Köroğlu, kurum müdürleri, avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

Eski TBMM Başkanı Yıldırım, cenaze töreninin ardından esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra kentten ayrıldı.