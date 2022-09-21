Bülent Arınç'tan 'Mahsa Amini' Paylaşımı: "Hiç Kimse İnancı, Kimliği ve Hayat Tarzı Sebebiyle Ötekileştirilemez, Yargılanamaz, Cezaya Tabi Tutulamaz"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini hakkında, "Kişisel hak ve özgürlüklerin, devlet mekanizmasının ele geçirilmesi vesilesiyle uygulanan baskı ve zulüm ile yok sayılması ne insanlık onuruyla ne de hukuk ile bağdaşmaz. Hiç kimse inancı, kimliği ve hayat tarzı sebebiyle ötekileştirilemez, yargılanamaz, cezaya tabi tutulamaz. Aksi anlayış derhal terk edilmelidir" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini hakkında sosyal medya hesabından açıklama geldi. Arınç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"MAHSA AMİNİ'NİN AİLESİNİN VE İRAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUM"

"İran'da, ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü kötü muamele sonucu hayatını yitiren Mahsa Amini'nin ailesinin ve İran halkının acısını paylaşıyorum. Amini'nin vefatı sonrası başlayan ve #IranProtests olarak adlandırılan olayları yakından takip ediyorum.

Kişisel hak ve özgürlüklerin, devlet mekanizmasının ele geçirilmesi vesilesiyle uygulanan baskı ve zulüm ile yok sayılması ne insanlık onuruyla ne de hukuk ile bağdaşmaz.

Hiç kimse inancı, kimliği ve hayat tarzı sebebiyle ötekileştirilemez, yargılanamaz, cezaya tabi tutulamaz. Aksi anlayış derhal terk edilmelidir."