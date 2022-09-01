Bülent Arınç: İktidarı Kendilerine Zırh Edinerek Yasadışı İşlere Tevessül Eden Her Kim Var İse Adalete Teslim Edilmelidir - Son Dakika
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Bülent Arınç: İktidarı Kendilerine Zırh Edinerek Yasadışı İşlere Tevessül Eden Her Kim Var İse Adalete Teslim Edilmelidir

01.09.2022 17:32
Bülent Arınç: İktidarı Kendilerine Zırh Edinerek Yasadışı İşlere Tevessül Eden Her Kim Var İse Adalete Teslim Edilmelidir

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sedat Peker’in rüşvet iddialarında bulunmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir. Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukukî süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir” dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sedat Peker'in rüşvet iddialarında bulunmasının ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir. Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir" dedi.

Eski TBMM Başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucusu Bülent Arınç, Sedat Peker'in rüşvet iddialarında bulunmasının ardından, Twitter hesabından kapsamlı bir hukuki süreç başlatılması çağrısında bulundu. Arınç, AKP'nin organize suç örgütlerine karşı kamu vicdanının bekçisi olduğunun altını çizerek, yasadışı işlere karışan kim varsa adalete teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Arınç'ın sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımlar şöyle:

"2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri 'Temiz Toplum' idi. Bunun için de süratle TBMM'de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adaletin önüne çıkmasını sağladık. Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık, hiçbir hususu göz ardı etmedik.

"AK PARTİ, ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE, KARŞI KAMU VİCDANININ BEKÇİSİ OLMAYI KENDİNE GÖREV EDİNMİŞTİR"

Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte, AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AK Parti bu değildir! AK Parti, organize suç örgütlerine, nüfuz tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir.

"İKTİDARI KENDİLERİNE ZIRH EDİNEREK YASADIŞI İŞLERE TEVESSÜL EDEN"

Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasadışı işlere tevessül eden her kim var ise adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisi ile yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyor, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."

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Kaynak: ANKA

Bülent Arınç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bülent Arınç: İktidarı Kendilerine Zırh Edinerek Yasadışı İşlere Tevessül Eden Her Kim Var İse Adalete Teslim Edilmelidir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bülent Arınç: İktidarı Kendilerine Zırh Edinerek Yasadışı İşlere Tevessül Eden Her Kim Var İse Adalete Teslim Edilmelidir - Son Dakika
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