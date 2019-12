Eski TBMM Başkanı Kahraman'a Uşak Üniversitesinden fahri doktora - Son Dakika

Uşak Üniversitesince, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM başkanlarından İsmail Kahraman'a fahri doktora unvanı törenle tevdi edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde fahri doktora tevdi töreninde, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İsmail Kahraman'ın Türk demokrasisi tarihinde önemli işler başardığını söyledi.

Kahraman'ın, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ülkeye verdiği mesajlarla birlik ve beraberliğe katkı sağladığını aktaran Prof. Dr. Savaş, Kahraman'a teşekkür etti. Prof. Dr. Savaş, Kahraman'a cübbesini giydirdi.

"Eğitimin Gayesi İyi İnsan" konulu konferans

İsmail Kahraman, "Eğitimin Gayesi: İyi İnsan" başlıklı bir konferans verdi. Kahraman konferansta, eğitimin ana hedefinin topluma iyi insan kazandırmak olduğunu söyledi.

Öğrenme güdüsünün doğuştan geldiğini kaydeden Kahraman, şöyle konuştu:

"Osmanlı İmparatorluğu döneminde eğitim seviyemiz oldukça yüksekti. İlk üniversitemiz olan İstanbul Üniversitesini, Fatih Sultan Mehmet şehrin fethinden hemen sonra 1453'te kurmuştur. Sultan Abdülhamit döneminde önemli atılımlar yapıldı. Her sancakta bir idadi yani lise, her kazada bir rüştiye yani ortaokul, her nahiyede bir iptidaiye yani ilkokul vardı. Birçok şehirde fakülteler, yüksek okullar, kız okulları, sanat okulları vardı. Buna bağlı olarak 1894, 1895 yılında okuma yazma bilenin oranı yüzde 65,7'ydi. Bu orana 10 yaş altı nüfus dahil değildi."

Türkiye'nin eğitim hayatıyla ilgili bazı veriler paylaşan İsmail Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra tek partili döneminde yüksek öğreniminde bir hamle görmüyoruz maalesef. 1946 yılına kadar herhangi bir üniversite açılmış değil. 1946'da Ankara Üniversitesi açıldı. O zamana kadar Osmanlı'dan kalma iki üniversitemiz vardı. Bunlar İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesidir. Demokratik sisteme geçtikten sonra, yani 1950 sonrası 10 yıllık Demokrat Parti döneminde 4 üniversite daha açıldı. Böylece sayı 7'ye ulaştı. Bugün ise üniversite sayımız 129'u devlet, 77'si vakıf üniversitesi olmak üzere 206'ya ulaştı. Üniversitemiz olmayan il kalmadı. Güzel ülkemizde 8 milyon öğrencimiz, 166 bin öğretim elamanımız var. Ülkemizde 148 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor, 3 bin 200 yabancı akademisyen çalışıyor. 1994 yılında yüzde 8,6 olan yüksek öğrenimde okullaşma oranı, 2018 yılında yüzde 45,6'ya ulaştı. Allah vesile olanlardan razı olsun."

Uşak Belediyesi Tasavvuf Müziği Topluluğu etkinlikte konser verdi. İsmail Kahraman ayrıca Uşak programı kapsamında Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı da ziyaret etti.