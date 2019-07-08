Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan, Büyükkılıç'a ziyaret
1 saat önce
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:01 Kaynak: AA
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman
, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Büyükkılıç, eski TBMM Başkanı Kahraman'ı belediye girişinde karşıladı.
Ziyarete Vali Şehmus Günaydın ve AK Parti
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel
ile eski milletvekili Yaşar Karayel
de katıldı.
Belediyenin şeref defterini imzalayan Kahraman, burada, "Kendisiyle arkadaş olmaktan dolayı büyük bahtiyarlık duyduğum değerli dava insanı, hizmet ehli Memduh Büyükkılıç beyefendi ile Kayseri ve ülke meselelerini mütalaa ettik. Belediyecilikte engin tecrübe sahibi değerli başkanımızın, kazandırdığı hizmetlere yenilerini katacağına inancım tamdır. Kendisine ve şahsında çalışma arkadaşlarına tebriklerimi ve hayırlı başarı dileklerimi sunuyorum. Cenabı Hak muvaffak kılsın. Devletimize ve milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Mumduh Büyükkılıç, İsmail Kahraman'a el dokuması seccade, Kahraman da Büyükkılıç'a Meclis Başkanlığı döneminde bastırdığı iki ciltlik Osmanlı Devlet Tarihi adlı eseri hediye etti.
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