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Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan Nihat Özdemir'e ziyaret

44 dakika önce

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra Kurulu üyesi Ali Düşmez, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem ile Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyeleri Yaşar Karayel, Muhittin Bal, Nevzat Sudaş, Hüseyin Coşkun, Birlik Vakfı Batman Şubesi Başkanı Hamdullah Tüzün, Genç Birlik Kurucular Kurulu Üyesi Ali Kemal Tatlıbal ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldı.


Nihat Özdemir tarafından İsmail Kahraman'a A Milli Takım forması takdim edildi.

Ziyaretin ardından Özdemir ve Kahraman ile beraberindeki heyet, Riva'da kamp yapan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Kahraman, Nihat Özdemir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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