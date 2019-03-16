Eski TBMM Başkanı Kahraman, Şanlıurfa'da
1 saat önce
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.
Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman
, Şanlıurfa
Valisi Abdullah Erin
'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen ve kurum amirleri tarafından karşılanan Kahraman, Vali Erin ile makamında görüştü.
Şanlıurfa'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan İsmail Kahraman, kentin sahip olduğu genç potansiyelinin Türkiye
için önemli bir güç oluşturduğunu kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Abdullah Erin ise İsmail Kahraman'a Balıklıgöl
tablosu hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:04 Kaynak: AA
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