Eski TBMM Başkanı Şahin: "Eski Sistemin Son Seçimi"

23. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, memleketi Karabük'te partisinin belediye başkan aday toplantısına katılarak, yerel seçimlerin eski sistemin son seçimi olduğunu söyledi.

23. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, memleketi Karabük'te partisinin belediye başkan aday toplantısına katılarak, yerel seçimlerin eski sistemin son seçimi olduğunu söyledi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında AK Parti Karabük ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını 100. Yıl Kültür Merkezinde düzenlediği tanıtım toplantısı partililere tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan 23. Dönem TBMM Başkanı ve AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinin önem arz ettiğini söyleyerek, " Sadece yerel yönetimlerin seçileceği bir seçim değil. Bir defa eski sistemin son seçimi" dedi.



Son 4-5 yıl içinde her yıl milletin önüne bir sandık konulduğunu ifade eden Şahin, " Hatta bazı yıl iki sandık birden geldi. Şimdi yerel yönetimler seçimini yapıyoruz. Artık 2023 yılına kadar yani Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümüne kadar milletimizin önüne başka sandık gelmeyecek. Böylelikle bu yeni sistem Türkiye'ye her bakımdan istikrarı getirmiş olacak. Bu seçimlerin bir özelliği daha var. Daha önce hiçbir yerel seçimde olmayan ittifaklar var. İlk defa ittifak yasal olarak 24 Haziran'da milletvekili seçimlerinde yaşandı. Mahalli seçimde de Cumhur ve Millet ittifakı olarak var. Yasal ve Anayasal altyapısı yok ama artık bu yeni sistem siyasi partileri böyle bir yola itti. Bu aslında Türkiye için bir kazanç ve faydadır. Siyasette uzlaşmayı getirdi. Farklı düşüncedeki siyasi parti mensupların bir araya gelerek konuşmayı ve Türk demokrasisi için son derece yararlı. Türkiye'nin bundan sonra nereye doğru gittiği göstermesi bakımından ilginç bir durum olduğunu görüyoruz. Artık Türkiye'de siyasi yapılanmalar ilerde iki ana bloğa dönecek. İki ana damar Türkiye'de yönetime biri gelecek memnun olmazsa bir başkası gelecek. Buraya doğru gidiyor Türkiye" dedi.



"Fırat'ın doğusu ile ilgili operasyonun eli kulağındadır"



Şahin, Türkiye'nin uzun zamandır ciddi bir tehdit altında olduğunu da kaydederek şunları söyledi:



"Uluslararası bir takım güçler 100 yıl önceki planları, Suriye sınırı boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar. Terör örgütlerini kullanıyorlar ve Türkiye'nin hatta topraklarının bir bölümünü de kurulacak olan bu devlete ekleme hainayi planları var. İşte bunun çok iyi gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve Devletimiz bu oyunu bozmak için büyük bir gayret ve çaba içerisinde. Şimdi Fırat'ın doğusu ile ilgili operasyonun eli kulağındadır. Dolayısıyla Türkiye'nin hemen sınırında öylesine hayati bir mücadele içerisinde bulunduğu bir ortamda biz seçimlere gidiyoruz. İnanıyorum ki, hükümetin, devletimiz ve güvenlik güçlerimiz sınırı boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir. Türkiye'nin bölünmesi projesini uygulamaya çalışanlar o amaçlarına asla ulaşamayacaklardır."



"Diğerleri için bu seçim son ümitleri"



AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, yerel seçimlerin meselenin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını dile getirerek, "Türkiye'nin hiçbir seçimi böyle olmadı. 17 seçim yaptık ve bunun hiçbir tanesi bu kadar değildi. Her zaman inançla, değer sistemi ile alakalı bir çatışma vardı Türkiye'de. Buna dair bir mücadele alanı var. O yüzden biz hangi adayı belirlersek belirleyelim, günün nihayetinde bu seçim alsa yerel seçim formatına dönmüyor, dönemiyor Türkiye'de. Aslında dönse daha iyi. Türkiye'de bazı şeylerin mıh gibi yerine oturması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geriye dönüşü olmayacak bir şekilde Türkiye'de bir sürü dengeyi yerine oturttu. Ama hala bir ümit besliyorlar. Bu son ümit. Eğer burada bir gedik açılırsa, özellikle onların ümit ettiği büyük iller var onlarla alakalı. Büyük iller onların hayalleri için bir işaret oluşturuyor. Ona dair bir kaygıları var bir taraftan da heyecanları var. 'Olacak mı?' falan gibi. İşte bu ümit bile onların bakıyorum kelimeleri hacminden büyük hale getiriyor" dedi.



AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de partililere hitap ederek Karabük'te 7-0 yapmak için gönülleri fethederek çalışacaklarını söylediler.



Konuşmaların ardından, daha önce açıklanan AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Burhanettin Uysal ile ilçelerden Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Kaya, Yenice Belediye Başkan adayı Coşkun Güven, Eskipazar Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Yarkan, Eflani Belediye Başkanı ve adayı İbrahim Ertuğrul, Ovacık Belediye Başkan adayı Yakup Narter ve Yortanpazarı Belde Belediye Başkanı ve adayı Yılmaz Tiryaki, sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı. - KARABÜK

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hande Erçel'in Annesinin Cenazesine Katılan Burak Deniz'in Hali, Yürekleri Dağladı

Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım

Şanlıurfa'daki Aile Kavgasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı