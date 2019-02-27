Son Dakika Haberleri: Eski TBMM Başkanı Şahin, Karabük'te

Eski TBMM Başkanı Şahin, Karabük'te

1 saat önce

Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Eski TBMM Başkanı Şahin, Karabük'te, System.String[]
Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Karabük Valiliği Toplantı Salonu'nda yapılan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) toplantısına katılan Şahin, burada bir süre Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner ve Karabük Valisi Fuat Gürel ile sohbet edip ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şahin, daha sonra Vali Gürel ile makamında bir süre görüştü. Ziyarette, Bektaş ve Güner de yer aldı.

Mehmet Ali Şahin, ayrıca Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak'ı da ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:27 Kaynak: AA

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