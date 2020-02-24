Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı - Son Dakika

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

6 saat önce

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Suriye'ye ilişkin, "Rejim, kendi vatandaşlarını ülkelerinden çıkmaya zorluyor.

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı, System.String[]

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Suriye'ye ilişkin, "Rejim, kendi vatandaşlarını ülkelerinden çıkmaya zorluyor. İnsanlar da canını kurtarmak için kuzeye, batıya göç ediyor. Şimdi bir araya topladı onları, toptan imha etmek istiyor." dedi.

Yıldırım, Isparta Kültür Sineması'nda düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi açılış programında yaptığı konuşmada, Suriye sorununa değindi.

Türkiye'ye çok yakın olan İdlib'de çok sayıda insanın, rejimin bombardımanının altında yaşam mücadelesi verdiğini dile getiren Yıldırım, "Rejim, kendi vatandaşlarını ülkelerinden çıkmaya zorluyor. İnsanlar da canını kurtarmak için kuzeye, batıya göç ediyor. Şimdi bir araya topladı onları, toptan imha etmek istiyor." diye konuştu.

İnsanların tek sığınacakları liman olarak Türkiye'yi gördüklerini söyleyen Yıldırım, ancak Türkiye'de de 4 milyon mülteci yaşadığını ve bu kadar daha mülteciyi alamayacağını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya ile yapılan Soçi Mutabakatı ile, İdlib bölgesinin korunmasının amaçlandığını kaydeden Yıldırım, "Burada bizim 12 yerde güvenlik noktalarımız var. Rejim onlara saldırdıkça karşılık veriyoruz. Cumhurbaşkanımız açıkça söyledi, bundan sonra oradaki varlığımıza saldırı olursa nereden geldiğine bakmadan cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyan parti AK Parti'dir"

Gençlere siyaset ile ilgili önerilerde bulunan Yıldırım, gelecekle ilgili hayaller kurup, gerçekleştirmek için çok çalışmalarını istedi. AK Parti'nin, bugüne kadar yaptığı hizmetlerle hayalleri gerçeğe dönüştürdüğünü anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Hayaliniz yoksa geleceğiniz de yoktur. Hayal edeceksiniz, plan yapacaksınız ve o planlarınızı hayata geçireceksiniz. Biz hayal ettik ve hizmete dönüştürdük. 26 hava limanına, 29 hava limanı daha ekledik. Dünyanın en büyük hava limanını yaptık. O zaman hayaldi ama şimdi gerçek. Hava yolunu yaptık, kara yolunu ihmal etmedik, hepsinin yeri ayrı. Medeniyet nasıl olacak? Yolları inşa etmekle olacak. Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan partinin adı AK Parti'dir."

Yıldırım, Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i de ziyaret etti.

AK Parti, Isparta, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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