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Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Vefat eden eski TBMM Danışma Meclisi Bursa Üyesi İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Vefat eden eski TBMM Danışma Meclisi Bursa Üyesi İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi.
Demirel için Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Cami bahçesinde kılınan cenaze namazına, Demirel'in yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, eski valiler, emniyet müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi, Çanakkale Yeni Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.
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