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Eski TBMM'nin sığınağı sanat sergisine çevrildi - Son Dakika

Eski TBMM'nin sığınağı sanat sergisine çevrildi

23.12.2021 10:09
Eski TBMM'nin sığınağı sanat sergisine çevrildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1924 ile 1960 yılları arasında hizmet veren binasının olağanüstü durumlarda milletvekillerinin çalışmalarına devam etmesi için yapılan sığınağı restore edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 1924 ile 1960 yılları arasında hizmet veren binasının olağanüstü durumlarda milletvekillerinin çalışmalarına devam etmesi için yapılan sığınağı restore edildi. Yenilenen sığınak, sanat sergisine çevirildi. Tasarımcı Tamer Nakışçı'nın eserlerinin yer aldığı sergi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı. Ankara Ulus'ta bulunan günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak kullanılan ve 1924 ile 1960 yılları arasında TBMM'ye hizmet veren binanın sığınağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce restore edildi. Meclis'in olag'anüstü kos'ullarda çalıs'masını sag'lama amaçlı kullanılan sıg'ınakta Genel Kurul salonu, küçük toplantı odası, ars'iv ve yazman odaları bulunuyor. Restorasyonu tamamlanan sığınağın sergi alanı olarak açılması kararlaştırıldı. Düzenlenen açılış töreninde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuştu.

'SIĞINAK SANAT VE TEKNOLOJİ ALANI OLARAK KULLANILANACAK'

Bakan Ersoy, bakanlık olarak 2021 yılında, son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşarak, 3 bin 480 eseri yurt dışından getirdiklerini kaydederek, Cumhuriyet Müzesi'ne ait sığınağın da restore edilerek sanatseverlerin hizmetine sunulduğunu belirtti. Ersoy, sığınağın artık sanat ve teknoloji için bir alan olarak kullanılacağını bildirerek, "Yapımı 1942 yılında tamamlanan, ani gelis'en savas? ortamında Meclis'in olag'anüstü kos'ullarda, kısa süreli aralıklarda çalıs'masını sag'lama amacıyla inşa edilen bu tarihi mekana sahip çıkmak bizim en temel görevlerimiz arasında yer alıyordu. Bu sorumluluk çerçevesinde büyük bir titizlik göstererek çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

'ATATÜRK VE CUMHURİYET TEMALI GÖRSELLER SANATSEVERLERLE BULUŞACAK'

Bakan Ersoy, Türkiye'de ilk kez görsel sanatlar ve yeni medya alanında, sanat ve teknolojinin geniş ufkuna bir mekan kazandırmak amacıyla, özgün dokusunun korunduğu sığınağın tadilatının gerçekleştirildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Sığınak alanı, sanat ve teknolojinin işlevini birebir taşıyan ismiyle sanatçılara ve sanatseverlere bir deneyim alanı sunacak. Sığınak, dijital sanat ve görsel iletişim alanında çalışan sanatçıları sergiler, seminerler, atölye programları ve projeler bazında ağırlayacak, kuşaklar ötesi bir uygulama alanı olarak faaliyet gösterecektir. Cumhuriyet Müzesi'ne bağlı olarak faaliyet gösterecek sığınak, inşallah yılın özel günlerinde Cumhuriyet ve Atatürk temalı görsel gösterilerle de sanatseverlerle buluşacak. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu alanda yine çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası arenada saygın bir kariyere sahip olan değerli sanatçımız Tamer Nakışçı'nın tasarımlarıyla bu açılışı gerçekleştirmekten duyduğum memnuniyeti ayrıca ifade etmek istiyorum. Ayrıca inşallah ileriki günlerde Cevdet Erek ve Marcus Graf gibi sanatçılarımızın sergilerine de ev sahipliği yaparak sığınak sanat ve teknoloji alanında faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve milli iradenin tecelligahı olan bu mekanda görev yapmış tüm büyüklerimizi saygıyla anıyorum."

SIĞINAK, NAKIŞÇI'NIN SERGİSİ İLE AÇILDI

Sığınakta, Avrupa'nın 100 yaratıcı genç yeteneği arasında gösterilen tasarımcı Tamer Nakışçı'nın 'Subliminal' adını verdiği eserleri sergilenmeye başlandı. Sergi alanı, hafta için her gün 11.00- 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet, Ankara, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eski TBMM'nin sığınağı sanat sergisine çevrildi - Son Dakika


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