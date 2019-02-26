Son Dakika Haberleri: Eski Teğmene Fetö'den Gözaltı

Eski Teğmene Fetö'den Gözaltı

1 saat önce

SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı.

Eski Teğmene Fetö'den Gözaltı, System.String[]
SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski teğmen Y.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de adresi belirlenen Y.Ö.'yü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:49 Kaynak: DHA

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