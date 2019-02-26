Eski Teğmene Fetö'den Gözaltı
1 saat önce
SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı.
SİVAS'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen jandarma teğmen gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski teğmen Y.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri de adresi belirlenen Y.Ö.'yü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:49 Kaynak: DHA
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